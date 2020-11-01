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Что произошло за день: воскресенье, 1 ноября

Дед Мороз с гранатой, протесты в Минске и не признанные оппозицией выборы в Грузии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено еще 18 665 случаев коронавируса. Это очередной антирекорд пандемии. В Москве зарегистрирован 5261 новый заболевший.

- Посольство РФ в Ереване опровергло слухи о гибели пограничников. Ранее некоторые СМИ заявили, что двое российских пограничников были убиты в результате обстрелов территории Армении на юге республики.

- Очередная акция протеста прошла в Минске. Очевидцы сообщали о более чем 10 тыс. человек на несогласованной манифестации. В центр белорусской столицы вновь была стянута военная техника, милиция подтвердила, что при разгоне сотрудники стреляли в воздух, но из нелетального оружия. По оценкам правозащитников, на акциях в стране было задержано не менее 200 человек.

- В Грузии подводят итоги парламентских выборов. По итогам обработки 100% бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта" набирает 48,15%. Блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 27,14%. При этом оппозиция не признала выборы и отказалась от мандатов. Несколько тысяч человек вышли на акцию в центре Тбилиси в знак несогласия с "украденными выборами".

- Мужчина в костюме Деда Мороза взорвал гранату на рынке в Коврове. В результате ЧП во Владимирской области пострадали три человека. По предварительной версии, причиной конфликта, который закончился взрывом, стала ревность. Возбуждено дело по статье УК "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

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