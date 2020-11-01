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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
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В России за сутки выявлено еще 18 665 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 18 665 случаев коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в России выявлено еще 18 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это очередной антирекорд пандемии.

В Москве зарегистрирован 5261 новый заболевший.

Всего в стране за все время был зафиксирован 1 млн 636 781 случай COVID-19.

За сутки скончались от вируса 245 человек, общее число жертв достигло 28 235.

Поправились и выписаны 1 млн 225 673 пациента, в том числе 10 259 за последние сутки.

Новые эпизоды выявлены во всех 85 регионах страны. В том числе, еще 896 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 545 - в Московской области, 394 - в Нижегородской области, 365 - в Архангельской области, 314 - в Ростовской области, 299 - в Воронежской области, 296 - в Красноярском крае, 275 - в Свердловской области, 238 - в Иркутской области, по 235 новых пациентов в Бурятии, Забайкальском крае. 231 - в Хабаровском крае, 230 - в Коми, 223 - в Алтайском крае, 212 - в Волгоградской области, 208 - в Ульяновской области, 204 - в Мурманской области, 203 - в Крыму. В остальных субъектах суточный прирост не превысил 200.

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