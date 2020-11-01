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Посольство РФ в Ереване опровергло слухи о гибели пограничников

Посольство РФ в Ереване опровергло слухи о гибели пограничников
Здание посольства России на улице Григора Лусаворича.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Посольство России в Армении опровергло появившиеся в ряде СМИ сведения якобы о гибели двух российских пограничников в результате обстрелов территории Армении на юге республики.

"В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках "сведения" о гибели двух российских пограничников сообщаем: это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам", - говорится в комментарии российской дипмиссии в фейсбуке.

Ранее в воскресенье, 1 ноября, министерство обороны Армении также опровергло сообщения о гибели двух российских пограничников.

Военнослужащие Погрануправления ФСБ РФ несут службу в Армении, охраняя государственные границы республики на востоке с Турцией и на юге - с Ираном.

Ранее Минобороны Армении заявляло, что ВС Азербайджана наносят удары также по территории Армении в южной и юго-восточной части.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались активные боевые действия. Наиболее ожесточенные бои проходили на юге Карабаха, на границе с Ираном.

Армения Россия

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