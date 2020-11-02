Под Калининградом силовики пресекли ввоз в РФ более 50 кг наркотиков

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Калининградские пограничники пресекли контрабандный ввоз в Россию более 50 кг различных наркотических средств, задержаны два россиянина, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как говорится в распространенном в понедельник ЦОС ФСБ сообщении, в районе населенного пункта Квишен Багратионовского района, в непосредственной близости от государственной границы, были задержаны двое россиян, которые возвращались в РФ с территории соседнего государства "в обход установленных пунктов пропуска".

В ходе досмотра личных вещей задержанных обнаружено и изъято более 50 кг наркотических средств, среди которых гашиш, амфетамин, производные эфедрона, сообщает спецслужба.

В отношении задержанных УФСБ России по Калининградской области возбуждено и расследуется уголовное дело.