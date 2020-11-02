Попова заявила, что COVID в организме живет дольше на фоне распространения гриппа и ОРВИ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Коронавирус дольше сохраняется в человеческом организме на фоне распространения гриппа и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На фоне роста острых респираторных вирусных инфекций, повреждений слизистой, верхних дыхательных путей присутствие вируса новой коронавирусной инфекции продолжается дольше, чем мы видели это весной и летом", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Она рассказала об исследованиях, проведенных в некоторых регионах РФ, согласно которым, 50% заболевших получали единственный положительный результат теста на коронавирус.

"20% дают два или три положительных результата последовательно через определенные интервалы. 30% выделяют вирус достаточно долго. В этом случае приходится делать от 4 до 7 тестов, пока мы получаем отрицательный результат", - сообщила Попова.