Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Экс-главу полетов "Внуково" освободили от наказания по делу о крушении Falcon

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд освободил от наказания Романа Дунаева – фигуранта дела, который получил реальный срок лишения свободы по делу о катастрофе самолета Falcon президента Total де Маржери в 2014 году, в связи с истечением сроков давности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"2 ноября 2020 года Московский городской суд изменил приговор Солнцевского районного суда города Москвы в отношении Дунаева Р.Г. и освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности", - сказали в пресс-службе суда в понедельник.

Там отметили, что апелляционные жалобы Дунаева и стороны защиты оставлены без удовлетворения.

Как сообщалось, 29 сентября Мосгорсуд признал законным приговор в отношении диспетчеров – Александра Круглова и Надежды Архиповой и оставил его без изменений.

В июле текущего года Солнцевский суд Москвы назначил наказание от 5 до 6 лет колонии поселения бывшему руководителю полетов аэропорта "Внуково" Роману Дунаеву и двум авиадиспетчерам – Надежде Архиповой и Александру Круглову – по делу о катастрофе самолета Falcon в 2014 году. Однако суд освободил от наказания по амнистии диспетчера руления аэропорта "Внуково" Надежду Архипову.

Все трое признаны виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК РФ).

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека - президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Как установил Следственный комитет России (СКР), непосредственной причиной крушения стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной, которая под управлением водителя Владимира Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу при отсутствии контроля за его действиями со стороны старшего сменного инженера Владимира Леденева.

В свою очередь Дунаев, Архипова и Круглов, имея возможность предотвратить катастрофу, нарушили авиационные правила, из-за чего пилоты Falcon не узнали о движении спецмашины.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Дунаева, Архипову и Круглова к шести годам двум месяцам, шести годам, а также пяти годам десяти месяцам колонии общего режима соответственно.

Защита и подсудимые, не признавшие вину, настаивали на оправдательном приговоре.

Мартыненко и Леденева Солнцевский суд в 2017 году приговорил к реальному лишению свободы, затем они были освобождены по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Внуково Роман Дунаев Falcon Total Кристоф де Маржери

Новости по теме

Новости

Минфин выдвинул предложение по вознаграждениям для глав госкомпаний

Экономический кризис

Российские нефтяники обсудили продление ограничений добычи до марта

Бывший гендиректор "ТНС энерго" арестован по делу о мошенничестве

Пандемия коронавируса

Источник узнал о планах сократить число рейсов в Турцию

Пандемия коронавируса

Попова назвала Турцию источником 90% "ввезенных" случаев COVID

Попова назвала Турцию источником 90% "ввезенных" случаев COVID
Пандемия коронавируса

В Подмосковье стали почти вдвое чаще госпитализировать COVID-пациентов

Пандемия коронавируса

В Калининградской области выявлен антирекорд по приросту случаев COVID

В Калининградской области выявлен антирекорд по приросту случаев COVID

Оппозиционер пожаловался в КС РФ на дискриминацию мужчин в России

Оппозиционер пожаловался в КС РФ на дискриминацию мужчин в России

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Первый серийный Су-57 запланировали передать военным в ноябре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');