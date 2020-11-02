Экс-главу полетов "Внуково" освободили от наказания по делу о крушении Falcon

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд освободил от наказания Романа Дунаева – фигуранта дела, который получил реальный срок лишения свободы по делу о катастрофе самолета Falcon президента Total де Маржери в 2014 году, в связи с истечением сроков давности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"2 ноября 2020 года Московский городской суд изменил приговор Солнцевского районного суда города Москвы в отношении Дунаева Р.Г. и освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности", - сказали в пресс-службе суда в понедельник.

Там отметили, что апелляционные жалобы Дунаева и стороны защиты оставлены без удовлетворения.

Как сообщалось, 29 сентября Мосгорсуд признал законным приговор в отношении диспетчеров – Александра Круглова и Надежды Архиповой и оставил его без изменений.

В июле текущего года Солнцевский суд Москвы назначил наказание от 5 до 6 лет колонии поселения бывшему руководителю полетов аэропорта "Внуково" Роману Дунаеву и двум авиадиспетчерам – Надежде Архиповой и Александру Круглову – по делу о катастрофе самолета Falcon в 2014 году. Однако суд освободил от наказания по амнистии диспетчера руления аэропорта "Внуково" Надежду Архипову.

Все трое признаны виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК РФ).

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека - президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Как установил Следственный комитет России (СКР), непосредственной причиной крушения стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной, которая под управлением водителя Владимира Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу при отсутствии контроля за его действиями со стороны старшего сменного инженера Владимира Леденева.

В свою очередь Дунаев, Архипова и Круглов, имея возможность предотвратить катастрофу, нарушили авиационные правила, из-за чего пилоты Falcon не узнали о движении спецмашины.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Дунаева, Архипову и Круглова к шести годам двум месяцам, шести годам, а также пяти годам десяти месяцам колонии общего режима соответственно.

Защита и подсудимые, не признавшие вину, настаивали на оправдательном приговоре.

Мартыненко и Леденева Солнцевский суд в 2017 году приговорил к реальному лишению свободы, затем они были освобождены по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.