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Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму получили от 12 до 17 лет колонии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил трех жителей Крыма за создание ячейки запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Рустем Эмирусеинов, который обвинялся в организации деятельности террористической организации, приговорен к 17 годам колонии, а обвиняемые в участии в этой организации Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев - к 13 и 12 годам соответственно. Все они должны будут провести первые два года назначенных им сроков в тюрьме.

Установлено, что уроженец Узбекистана Эмирусеинов в 2017-2019 годы занимался на территории Красногвардейского района Крыма организацией структурного подразделения террористической организации "Партия исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В ее состав вошли уроженцы Узбекистана Абхаиров и Абдулганиев.

Согласно сообщению, все трое до их задержания в феврале 2019 года занимались пропагандой, склоняя местных жителей к участию в террористической организации.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.

Крым Хизб ут-Тахрир

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