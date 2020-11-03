Совфед встревожили проблемы с поставкой вакцин от гриппа в регионы РФ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации направит в Минздрав РФ обращение с обеспокоенностью по поводу проблем с поставками вакцин от гриппа и рассчитывает на отчет министра перед сенаторами по этой теме.

"Вакцина нужна сейчас, когда начинается распространение гриппа. Она абсолютно будет бесполезна через три или четыре месяца. Поэтому я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике направить соответствующее тревожное обращение в Минздрав", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты во вторник.

Так она отреагировала на выступление сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова, который напомнил, что по поручению президента РФ от сезонного гриппа должно быть вакцинировано 60% жителей России за счет федеральных поставок. По Ленинградской области это должно коснуться свыше 1 млн 90 тыс. человек.

"Между тем федеральная поставка осуществлена всего на 571 тысячу доз, дефицит федеральных поставок составляет 521 тысячу доз и совершенно очевидно, что субъект (Федерации - ИФ) может не справиться с исполнением поручения президента в установленные сроки", - сказал Перминов.

Он считает, что профильный комитет Совфеда должен указать министру здравоохранения на необходимость более тщательной проработки вопросов производственного и логистического цикла, чтобы не допустить срыва исполнения поручения президента.

Матвиенко напомнила, что на следующем заседании Совета Федерации 18 ноября будет "правительственный час" с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко, и попросила главу комитета по соцполитике Инну Святенко поднять эту тему перед ним.

"Проинформируйте, пожалуйста, Инна Юрьевна министра здравоохранения, чтобы он отчитался перед Советом Федерации, как министерство здравоохранения, а, наверное, это и министерство промышленности, и другие, как они к этой дате выполнят поручения президента. Возьмите на контроль и попросите, чтобы был отчет перед членами Совета Федерации", - сказала спикер верхней палаты.