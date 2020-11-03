АТОР увидела в проблеме водоснабжения риски для туризма в Крыму

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Проблемы с водоснабжением Крыма могут повлиять на результаты туристического сезона в регионе, если зимой туристы столкнутся с нехваткой воды, это может привести к оттоку гостей в следующем сезоне, заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Жалоб по итогам летнего сезона не было в этом году, но это та проблема, которую надо решить, чтобы зимний сезон состоялся и был успешным", - отметила она.

По прогнозам АТОР, ближайшей зимой спрос на отдых на полуострове будет выше примерно на 10-15%, чем год назад, "потому что есть акция кэшбэка, а она влияет на решения людей и в конечном итоге на продажи" и потому что "Крым проявил большую заинтересованность в расширении сезона".

В конце лета в Симферополе и 39 ближайших населенных пунктах ввели подачу воды по графику, люди получают ее в течение нескольких часов в сутки. В Алуште с 23 сентября нет воды по ночам. В октябре в Севастополе из-за дефицита воды ввели режим повышенной готовности. Причиной стало маловодье, которое началось в Крыму в 2019 году и продолжается до сих пор.

2 ноября глава региона Сергей Аксенов допустил, что в худшем варианте ограничения в подаче воды сохранятся до конца 2021 года. Решать проблему предлагается с помощью опреснения морской воды, сбора дождевой, бурения новых скважин и искусственного вызова осадков.

По данным Министерства курортов и туризма республики, с начала 2020 года до конца сентября в Крыму отдохнули 5 млн человек, это на четверть меньше, чем год назад.

Распродажа туров по России с кэшбэком до 20% началась 15 октября. Акция продлится до 5 декабря, отправиться в путешествие участники программы могут до 10 января включительно.