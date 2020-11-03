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71% россиян считает День народного единства просто еще одним выходным

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Отмечающийся 4 ноября в России День народного единства как праздник воспринимает каждый пятый россиянин (20%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие во вторник в "Интерфакс".

При этом 71% граждан относится к этому дню, скорее, как к дополнительному выходному, показало исследование. 9% сограждан затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.

Большинство россиян (62%) считают правильным, что в качестве Дня народного единства в РФ в свое время выбрана дата 4 ноября - годовщина освобождения в 1612 году Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского от польских войск, свидетельствуют данные опроса. Неправильной дату для праздника в качестве годовщины этого исторического события считают 15% респондентов или почти каждый седьмой россиянин.

Согласно опросу, большинство жителей России (68%) считают, что стране нужен такой праздник, среди респондентов в возрасте 18-30 лет эта доля составляет подавляющее большинство - 80%. Среди основных аргументов этой категории опрошенных - мнение о том, что такой праздник объединяет людей, это важная историческая дата.

Всероссийский опрос был проведён 23-25 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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