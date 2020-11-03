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Сергей Иванов возглавил совет директоров "Ростелекома" шестой год подряд

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" на заседании во вторник избрал специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова своим председателем, сообщила компания.

Иванов является членом совета директоров и возглавляет его с 2015 года.

Сам состав совета был переизбран на годовом собрании 10 августа. Новыми членами в нем стали председатель правления ВТБ Андрей Костин (банку принадлежит около 8,4% оператора, эта доля была получена в рамках сделки по продаже доли Tele2 "Ростелекому"), вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, предправления "СОГАЗа" Антон Устинов, а также председатель совета Фонда общественных интересов "Яндекса" Елена Шмелева. Из совета ушли два бывших министра связи РФ – Николай Никифоров и Константин Носков. Также совет директоров покинули советник главы "ВЭБ Капитала" Рубен Аганбегян и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Также в числе директоров оператора глава компании Михаил Осеевский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, экс-глава "Связьинвеста" и председатель набсовета ГК "Автодор" Вадим Семенов, гендиректор телеканала "Россия" Антон Златопольский, зампред ВЭБ.РФ Алексей Иванченко, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий.

Помимо ВТБ, акциями "Ростелекома" владеет государство в лице Росимущества (38,2%), АО "Телеком Инвестиции", связанная с ВТБ и консорциумом инвесторов Tele2 (20,98%), ВЭБ.РФ (3,36%), ООО "Мобител" (0,38%). Free float составляет 28,64%.

Ростелеком Сергей Иванов

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