Глава Минцифры Шадаев может войти в совет директоров "Ростелекома"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев вошел с список кандидатов в совет директоров ПАО "Ростелеком" для избрания на годовом собрании акционеров компании 16 сентября, говорится в материалах к собранию.

Всего на 11 мест в совете претендуют 12 кандидатов.

Помимо Шадаева, остальные кандидаты были избраны в совет в 2023 году. Это, в частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Кроме того, в совет номинированы: глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор ГТК "Россия-1" Антон Златопольский, глава ООО "Новые цифровые решения" Вадим Семенов, председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин.

Акционерам также будет предложено назначить аудиторской организацией ПАО "Ростелеком" на II полугодие 2024 года и I полугодие 2025 года ООО "ЦАТР - аудиторские услуги".

Годовое собрание акционеров "Ростелекома" состоится в заочной форме 16 сентября, акционеры смогут проголосовать до 15 сентября включительно. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 23 августа 2024 года.

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции (на общую сумму 21,16 млрд рублей). На получение дивидендов будут иметь право акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 27 сентября 2024 года.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Уставный капитал "Ростелекома" составляет 8,73 млн рублей, он разделен на 3 282 997 929 обыкновенных и 209 565 147 привилегированных акций номиналом 0,0025 рубля.