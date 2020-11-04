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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Что произошло за день: среда, 4 ноября

Борьба Трампа и Байдена, похолодание в Москве и рост числа зараженных COVID в РФ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На выборах в США продолжается подсчет голосов. Джо Байден лидирует с 238 голосами выборщиков, у Дональда Трампа - 213. По ранним прогнозам, действующий президент должен был набрать необходимые 270 голосов. Однако в ходе подсчета в штатах Висконсин и Мичиган, которые ранее "отдавали" Трампу, в лидеры вышел Байден. Американский лидер заявил, что он побеждает, однако в процессе голосования допущены нарушения. Критику Трампа вызвал подсчет бюллетеней отправленных по почте, он счел очень подозрительным укрепление позиций Байдена в Висконсине и Мичигане. В штабе кандидата от демократов считают подозрения соперника возмутительными. Между тем явка на выборах-2020 оказалась в США самой высокой за 120 лет.

- В РФ за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд. За сутки в стране скончались 389 человек, и это также новый рекорд.

- В Италии введут режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом. С 5 ноября в стране вводится комендантский час, по выходным не будут работать торговые центры, музеи и галереи полностью приостанавливают свою работу. За минувшие сутки в стране зарегистрировано более 30 тыс. новых случаев заражения.

- В Москве прошло несогласованное шествие националистов. У метро "Цветной бульвар" были задержаны 17 участников "Русского марша".

- Вильфанд посоветовал москвичам "переобуть" машины до 10 ноября. По словам научного руководителя Гидрометцентра, до конца недели снега не ожидается, но с 10 ноября прогнозируется заметное понижение температуры.

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