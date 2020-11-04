В Италии выявлено более 30 тыс. случаев коронавируса за сутки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Италии за минувшие сутки зарегистрировано более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - более чем на 2 тысячи больше по сравнению с предыдущим днем, сообщает газета Corriere della Sera.

Число летальных исходов у инфицированных наоборот немного уменьшилось - с 353 до 352.

Эпицентром эпидемии по-прежнему остается область Ломбардия на севере страны: там выявили 7 тыс. 758 новых случаев заражения. За Ломбардией следует южный район Кампанья с 4 181 заражением за последние сутки.

С начала пандемии в Италии заразились более 790 тыс. человек, более 39 тыс. скончались.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения с четверга, 5 ноября, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщают итальянские СМИ.