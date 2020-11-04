Трамп увидел волшебные изменения результатов и заподозрил вбросы

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп счел подозрительным подозрительными наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов на президентских выборах в некоторых штатах.

"Вчера вечером я лидировал, местами - уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, котролируемые демократы. Затем шаг за шагом ситуация стала волшебным образом меняться, после того как начинали считать внезапно обнаруженные пачки бюллетеней", - написал он в твиттере.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the "pollsters" got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Ранее штаты Висконсин и Мичиган аналитики отдавали Трампу. Однако за последние несколько часов ситуация поменялась кардинальным образом: теперь эти штаты "перекрасились" в синий цвет демократов. Если даже без Висконсина, но с Мичиганом, Трампу хватало голосов выборщиков для общей победы, то теперь он не набирает необходимых 270. Их набирает его соперник Джо Байден.

Действующий президент поставил под сомнение честность подсчета голосов, отправленных по почти.

"Как так получается, что каждый раз, когда начинают считать отправленные по почте пачки бюллетеней, это приносит такой колоссальный перевес?" - возмутился он в твиттере.

How come every time they count Mail-In ballot dumps they are so devastating in their percentage and power of destruction? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Победитель выборов пока не определился. Прогнозируется, что в случае, если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.