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В Италии введут режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом

В Италии введут режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом
В парке Милана
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения с четверга в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщают итальянские СМИ.

По их данным, введение ЧП подразумевают новые меры, в том числе общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00.

Конте отметил, что, согласно новым мерам, по выходным не будут работать торговые центры, музеи и галереи полностью приостанавливают свою работу.

Пандемия коронавируса

Кроме того, занятия в старшей и средней школах попросят проводить дистанционно.

Районы страны также поделят на зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую и зеленую. О том, как именно будут распределены регионы, станет известно позднее в среду.

Согласно проекту указа, в красных зонах ожидается закрытие магазинов розничной торговли, баров, ресторанов, а также введение ограничений на передвижение. Жителям в таких регионах будет разрешено выходить из дома только по срочным делам или по медицинским причинам. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работать.

Новые меры в стране будут действовать до 3 декабря.

Ранее Конте заявлял, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19 итальянскому правительству придется принять новые ограничительные меры.

Последние несколько дней в Италии ежедневно выявляют около 30 тыс. случаев COVID-19, а также фиксируют рекордные показатели смертности людей с коронавирусом.

Всего в стране с начала пандемии диагностировали более 759,8 тыс. заражений коронавирусом, свыше 39 тыс. инфицированных скончались. При этом более 302 тыс. итальянцев успешно переболели вирусом.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 04 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Италия Коронавирус

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