ВС РФ запретил переселять банкротов в более скромное жилье

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Переселение должников-банкротов из "роскошного" жилья в более скромное невозможно до внесения в законодательство соответствующих критериев разумно достаточного уровня обеспеченности жильем, следует из опубликованного определения Верховного суда (ВС) РФ.

Такой вывод он сделал по итогам рассмотрения жалобы обанкротившегося Дмитрия Стружкина, которого кредиторы решили принудительно переселить из 40-метровой двухкомнатной квартиры в "однушку" площадью 19 кв. м.

Сейчас единственное жилье, за исключением заложенного по ипотеке, отобрать за долги у человека нельзя. В отношении такой недвижимости действует имущественный иммунитет (статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ).

В 2012 году Конституционный суд РФ предписал законодателю определить разумные пределы действия этого иммунитета, указав, что он не должен распространяться на помещения, размеры которых превышают средние показатели, а их стоимость достаточна для удовлетворения требований кредитора, так как иначе нарушается баланс интересов должников и кредиторов. Но соответствующие изменения в законодательство до сих пор не внесены. Летом 2020 года Минюст начал обсуждать с ведомствами очередной вариант законопроекта об изъятии так называемого "роскошного жилья".

Несмотря на отсутствие в законе такого специального регулирования, собрание кредиторов Стружкина в сентябре 2019 года решило переселить его из двухкомнатной квартиры в Октябрьском районе Ижевска в "однушку" в Ленинском районе. Решение было, по сути, принято мажоритарным кредитором Алексеем Лебедевым (почти 90% требований - 2,9 млн руб.). Само же дело о несостоятельности инициировал сам Стружкин в октябре 2017 года из-за долга в 3,26 млн рублей (по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве - bankrot.fedresurs.ru на май 2018 года), в мае 2018 года суд признал его банкротом.

В результате этой сделки кредиторы Стружкина получили бы дополнительно в конкурсную массу от 800 тыс. рублей до 2,3 млн рублей. Его "двушка" по разным оценкам стоила от 1,6 млн руб. до 3,2 млн рублей, а квартира, которую планировалось передать Стружкину в собственность, оценивалась в 850 тыс. рублей.

Позже в судах кредитор Лебедев ссылался не только на экономическую целесообразность такой замены недвижимости, но и на отсутствие у Стружкина потребности в жилом помещении площадью 40,3 кв. м, поскольку у него нет супруги, несовершеннолетних детей "и иных лиц, осуществляющих пользование спорным помещением". Учетная норма жилого помещения на одного человека в Ижевске составляет 13,3 кв. м, указывал он со ссылкой на решение городской думы Ижевска от 28 июля 2005 № 349. Кроме того, Лебедев говорил о том, что квартира не используется банкротом как жилье, указано в материалах дела.

Стружкин не согласился с решением кредиторов и обратился в суд. Сначала Арбитражный суд Удмуртской республики встал на его сторону, решив, что двухкомнатную квартиру нельзя отнести к "роскошному" жилью, так как она "в значительных размерах (в несколько раз и более) не превышает минимально-разумный размер обеспеченности граждан в жилых помещениях". Однако апелляция и кассация разрешили переселение, так как в новой квартире Стружкину "будут обеспечены жилищные условия, необходимые для нормального существования".

ВС РФ, рассмотрев жалобу Стружкина, не согласился с выводами апелляции и кассации. По его мнению, кредиторы не имели права принимать решение о переселении должника в отсутствие законодательно установленных критериев роскошного жилья и необходимого, а также правил замены такой недвижимости. Кредиторы "фактически произвольно в отсутствие законодательного регулирования определили разумно достаточный уровень обеспеченности должника жильем", указал ВС РФ.

"Конституционный суд РФ прямо и недвусмысленно исключил возможность решения данного вопроса (установления правил предоставления замещающего жилья) правоприменителем до внесения соответствующих изменений в законодательство", - говорится в определении ВС РФ.

Тем не менее, ВС РФ указал, что, по его мнению, "очевидно, что имеющуюся у должника квартиру площадью 40 кв.м. нельзя признать для него роскошным жильем, превышающим разумную потребность в жилище".

Также ВС РФ отверг аргумент кредиторов о том, что квартира не используется банкротом как жилье и он пытался ее перевести в статус нежилого помещения. "Наличие у гражданина фактической возможности проживать по иному адресу не означает допустимость безусловного неприменения к находящемуся в его собственности единственному жилью исполнительского иммунитета. Довод кредиторов и финансового управляющего о том, что должник предпринимал действия по переводу спорной квартиры в нежилой фонд для использования помещения в коммерческих целях сам по себе не подтверждает наличие у последнего прав на иное жилье", - говорится в определении.

По мнению ВС РФ, апелляция и кассация "фактически лишили гражданина частной собственности, на которую не может быть обращено взыскание, против его воли", одновременно навязав право собственности на иное имущество, в приобретении которого он заинтересованность не выражал.

ВС РФ отменил постановления апелляции, кассации и оставил в силе решение Арбитражного суда Удмуртской республики в пользу Стружкина.