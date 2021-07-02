В РФ у гражданина-банкрота впервые забрали единственное жилье

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Первый случай торгов по продаже единственного жилья гражданина-банкрота состоялся в России; жителю Екатеринбурга вместо его двухуровневой пятикомнатной квартиры площадью 147,3 кв. м предстоит переехать в "однушку" площадью 31,7 кв. м, пишет газета "Коммерсантъ".

Торги состоялись 22 июня, на них единственная квартира Аркадия Поторочина была продана ООО "Правознай" за 8,25 млн руб., следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Начальная цена составляла 9,1 млн руб.

Поторочин был признан банкротом из-за долгов на 21,4 млн руб. Он просил суд исключить из конкурсной массы его двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге как единственное жилье. В июле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу, но кассация в январе 2019 года отправила спор на новое рассмотрение.

В феврале 2019 года кредиторы проголосовали за замену двухуровневой квартиры на "однушку" в том же городе площадью 31,7 кв. м (при соцнорме в 10 кв. м), учитывая, что должник холост и не имеет иждивенцев. После этого суды на втором круге рассмотрения отклонили ходатайство банкрота о сохранении за ним прежнего жилья, отметив, что новая квартира "разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека".

Статья 446 Гражданского кодекса РФ позволяет гражданам-должникам сохранить в собственности свое единственное жилье, за исключением заложенного по ипотеке. Однако еще в 2012 году Конституционный суд (КС) РФ высказался о том, что сохраняться должно не любое единственное жилье.

Суд обязал законодателя выработать критерии "роскошного" жилья, которое можно было бы продавать за долги, а бывшим владельцам покупать более скромное. Затем, так и не дождавшись законодательных изменений, в апреле 2021 года КС РФ заявил о том, что суды вправе сами - в зависимости от обстоятельств дела - решать, сохранять за должником единственное жилье или нет. Кроме того, суды могут отказывать в сохранении единственного жилья, если выяснится, что само его приобретение с учетом возникновения долга прошло со злоупотреблениями. Для этого им необходимо, в частности, оценивать время и условия покупки или постройки объекта.