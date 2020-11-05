Названы победители конкурса молодых журналистов-международников

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российский совет по международным делам (РСМД) объявил победителей конкурса молодых журналистов-международников за 2019 год.

Победителем в номинации "Лучшая аналитическая статья по международной проблематике" стала Александра Степанищева за статью "Армии по вызову. Глава 3. Клерки в бронежилетах" в журнале "Сноб".

Победу в категории "Лучшее интервью по международной проблематике" одержала Ирина Полина (ТАСС, "Глава МИД Польши: Варшава готова к диалогу с Москвой по сложным вопросам"). Также за оригинальную тему в этой категории награжден Тихон Сысоев ("Эксперт", "Время глобальных исторических проектов закончилось").

За "Лучший репортаж по международной проблематике" награждена Анна Кантамирова ("Амурская правда", "В теле Мэн Сяньго живет наша сестра!": как советские медсестры пожертвовали кожу китайскому ребенку"). Кроме того, специальный приз от Союза журналистов России получил Эдвард Чесноков ("Комсомольская правда", "Воспитанники "лагерей для уйгуров" в Китае: Раньше мы были мусульманами, а теперь перестали").

В категории "Начинающий журналист-международник" победителями стали Полина Сентебова ("Московская правда", "Пьер Малиновский: страны разные, а история общая", и Матвей Царев ("Военное обозрение", "Время собирать камни. Пять причин провала ближневосточного урегулирования").

Президент РСМД Игорь Иванов в ходе церемонии награждения, которая прошла в онлайн-формате, отметил, что многие лауреаты конкурса прошлых лет "стали маститыми журналистами, с мнением которых считаются". По его словам, качество работ, присылаемых на конкурс, с каждым годом растет.

В свою очередь, генеральный директор РСМД Андрей Кортунов подчеркнул, что "многие жалуются в журналистском сообществе на то, что вообще сейчас статус профессии падает, не первый год уже, наверное, может быть даже не первое десятилетие такие жалобы идут".

"Я хотел бы обратить внимание на то, что все-таки наше время - это время качественной журналистики больше, чем чего-либо еще. Если посмотреть с точки зрения think-tanks (аналитические центры - ИФ), то, с моей точки зрения, наиболее успешны think-tanks, которые научились работать на стыке хорошей качественной журналистики и экспертного анализа", - добавил Кортунов.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев от имени министерства пожелал "удачи в работе" участникам и финалистам конкурса, а также всем молодым журналистам. "Ждем от них больше таких же качественных и хороших материалов", - сказал он.

Говоря о том, как на взаимодействие министерства с журналистами повлияла пандемия COVID-19, Зайцев подчеркнул, что его департамент "не отступает и отступать не собирается".

"С одной стороны COVID, а с другой стороны современные технологии, которые позволяют все эти проблемы обходить. Надеемся, что все будет продолжаться и дальше", - отметил замдиректора департамента.

Конкурс молодых журналистов-международников проводится РСМД совместно с Союзом журналистов России и журналом "Международная жизнь" при поддержке агентства "Интерфакс" и журнала "Россия в глобальной политике. Соучредители РСМД - МИД России, Минобрнауки России, РАН, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Интерфакс".