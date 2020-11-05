Каждый второй россиянин следит за выборами президента в США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (53%) уделяют внимание новостям о президентских выборах в США, 26% граждан РФ прочат победу действующему главе государства Дональду Трампу, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 13% россиян очень внимательно следят за американскими выборами президента, 40% наблюдают не столь пристально. Социологи отмечают, что 45% россиян совсем не следили за новостями о предвыборной ситуации и о самих выборах в США.

Опрос показал, что позитивно воспринимающих Трампа россиян оказалось в семь раз больше, чем людей, на которых положительное впечатление производит кандидат от демократов Джо Байден - это 29% и 4% респондентов соответственно. При этом, удельный вес россиян, отрицательно воспринимающих как Трампа, так и Байдена, оказался примерно равным - 38% и 34% респондентов.

Согласно результатам исследования, о Байдене слышали 49% россиян, из них 1% опрошенных считает, что его победа была бы выгодна России, каждый десятый участник опроса считает, что выгоднее была бы победа Трампа, и более трети респондентов (34%) полагают, что успех любого из кандидатов ничего не изменит в дальнейшем развитии российско-американских отношений.

По данным ФОМ, в победу Байдена верят 9% опрошенных, в то время как Трампу победу прочат почти в три раза больше россиян - 26%. Вопрос "Кто, скорее всего, одержит победу на предстоящих президентских выборах в США: Дональд Трамп или Джо Байден?" задавали только тем 49% респондентов, которые слышали о Байдене.

Всероссийский опрос был проведен 23-25 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.