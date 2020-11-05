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Электричка сошла с рельсов под Москвой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Электричка сошла с рельсов на станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги.

Происшествие случилось в 21:04. С рельсов сошли первый и частично второй вагон поезда №7161 Москва – Малоярославец.

При аварии никто не пострадал, пассажиров эвакуировали из поезда.

Сход электрички затруднил движение на Киевском направлении железной дороги. На восстановление последствия отправили восстановительный поезд со станции Бекасово.

Эксперты начали доследственную проверку причин происшествия.

МЖД Москва Малоярославец Толстопальцево

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