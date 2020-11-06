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Электричка столкнулась с грузовиком в Подмосковье

В результате два человека пострадали

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Электропоезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде на западе Московской области, госпитализированы водитель и пассажир автомобиля, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня, в ночное время, на охраняемом переезде перегона станций Одинцово - Голицыно (Белорусское направление - ИФ) произошло столкновение грузового автомобиля и электропоезда Лобня - Москва", - сказала Марковская в пятницу журналистам.

По ее словам, пассажиры электропоезда не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, криминалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, добавила Марковская.

Это уже второй инцидент с электричкой в Подмосковье за последние часы. Накануне, 5 ноября, вечером электропоезд сошел с рельсов на Киевском направлении Московской железной дороги.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД, в 21:04 на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении поезда N 7161 Москва - Малоярославец сошел первый и частично второй вагон электрички.

В пресс-службе отметили, что пассажиры электропоезда были эвакуированы, никто не пострадал. Для устранения последствий ЧП на место направили восстановительный поезд со станции Бекасово. Инцидент затруднил движение на Киевском направлении МЖД, добавили в ведомстве.

Елена Марковская СКР Московская область

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