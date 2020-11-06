Электричка столкнулась с грузовиком в Подмосковье
В результате два человека пострадали
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Электропоезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде на западе Московской области, госпитализированы водитель и пассажир автомобиля, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.
"По предварительным данным, сегодня, в ночное время, на охраняемом переезде перегона станций Одинцово - Голицыно (Белорусское направление - ИФ) произошло столкновение грузового автомобиля и электропоезда Лобня - Москва", - сказала Марковская в пятницу журналистам.
По ее словам, пассажиры электропоезда не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.
По факту инцидента проводится доследственная проверка, криминалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, добавила Марковская.
Это уже второй инцидент с электричкой в Подмосковье за последние часы. Накануне, 5 ноября, вечером электропоезд сошел с рельсов на Киевском направлении Московской железной дороги.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД, в 21:04 на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении поезда N 7161 Москва - Малоярославец сошел первый и частично второй вагон электрички.
В пресс-службе отметили, что пассажиры электропоезда были эвакуированы, никто не пострадал. Для устранения последствий ЧП на место направили восстановительный поезд со станции Бекасово. Инцидент затруднил движение на Киевском направлении МЖД, добавили в ведомстве.