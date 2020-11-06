Пять вербовщиков из "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Казани

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Казани пяти членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", занимавшихся вербовкой среди мусульман Татарстана.

Деятельность ячейки террористов в Казани была пресечена сотрудниками спецслужбы совместно с подразделениями МВД и Росгвардии, передает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирною халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

В ходе собраний задержанные распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию, вербовали в свои ряды мусульман, заявили в ФСБ.

По местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими в террористической деятельности.

Следственным подразделением органа безопасности и отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, сказали в ЦОС, не уточнив, по какой статье УК РФ квалифицированы действия задержанных.