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В Петербурге будут судить мужчину, знакомая которого вступила в ИГ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении гражданина РФ Шамиля Гаджиева: он не сообщил, что его знакомая вступила в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ), сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

По версии обвинения, Гаджиев знал, что его знакомая Мухамбетова 9 июля 2014 года покинула Россию и отправилась в Сирию, где присоединилась к ИГ, то есть совершила преступление по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ), но не сообщил об этом в органы по борьбе с преступностью.

В результате действий Гаджиева правоохранительные органы РФ не смогли своевременно пресечь "террористическую деятельность Мухамбетовой на территории дружественного государства", отмечается в пресс-релизе.

К производству уголовное дело пока не принято.

Согласно уголовному законодательству, наказание по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), которая вменяется Гаджиеву, предусматривает наказание от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы на год.

Петербург ИГ Сирия

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