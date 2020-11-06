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МИД РФ заявил о затягивании Берлином ситуации с Навальным

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Москва по-прежнему ждет ответа от Берлина на запросы российской стороны по "делу Навального", заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Германская сторона, прикрываясь то одними, то другими причинами и надуманными предлогами, сознательно затягивает удовлетворение этих запросов вопреки собственным же заверениям и обязательствам в сфере международного правоохранительного сотрудничества", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что в Москве рассчитывают на то, что Берлин все-таки "выполнит на деле свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, и начнет предметное двустороннее взаимодействие по делу Навального в соответствии с статьей IX Конвенции о запрещении химического оружия".

"Надеемся, что Правительство ФРГ воздержится от дальнейшей искусственной политизации ситуации вокруг российского блогера, наносящей серьезный ущерб российско-германским отношениям", - сказала Захарова.

В отдельном сообщении МИД РФ отмечается, что "то, что спустя более чем два месяца с момента первого обращения было получено в качестве "ответа", не выдерживает никакой критики". "Де-факто речь идет об отказе прокурорского ведомства ФРГ от взаимодействия с российскими коллегами со ссылкой на отсутствие согласия Навального", - говорится в сообщении МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Алексей Навальный

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