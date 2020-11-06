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Песков назвал чушью публикации о болезни Путина

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин болен, и заверил, что тот не собирается в отставку.

"Чушь это полная. У президента все хорошо", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать публикацию The Sun о том, что Путин болен болезнью Паркинсона и в начале 2021 года может оставить пост президента.

Он также отметил, что президент не собирается в отставку.

Владимир Путин четырежды избирался президентом, а в перерыве между вторым и третьим сроками руководил правительством. Его нынешний срок полномочий истечет в 2024 году. Во время изменения Конституции в нее включили поправку депутата Валентины Терешковой об отмене ограничения на количество президентских сроков для действующего главы государства.

Дмитрий Песков Владимир Путин The Sun

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