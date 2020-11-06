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Крупнейшие аэропорты РФ ускорили падение пассажиропотока в октябре до 35%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ в октябре этого года сократился на 35% в сравнении с тем же месяцем прошлого, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА).

Показатель в абсолютном выражении не приводится. Ранее МАА прогнозировала менее значительное падение перевозок в октябре - на уровне 28%.

В сентябре фактический показатель был на уровне -25%.

По данным ассоциации, в марте - после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19 - перевозки через крупнейшие аэропорты РФ рухнули на 25%, в апреле - на 91%, в мае - на 90%. В июне, после снятия карантинных ограничений в регионах страны, падение замедлилось до 75%, в июле - до 45%, в августе - до 28%.

Международная ассоциация аэропортов

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