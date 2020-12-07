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Крупнейшие аэропорты России ускорили падение пассажиропотока в ноябре до 45%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты России в ноябре 2020 года сократился в годовом измерении на 45%, сообщила Международная ассоциация аэропортов (МАА), не приводя показатель в абсолютном выражении.

По данным ассоциации, в марте, после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19, перевозки через крупнейшие аэропорты России упали на 25% в годовом измерении, в апреле - на 91%, в мае - на 90%. В июне после снятия карантинных ограничений падение замедлилось до 75%, в июле - до 45%, в августе - до 28%, в сентябре - до 25%. В октябре пассажиропоток был на 35% ниже прошлогоднего.

По прогнозу МАА, в декабре пассажиропоток аэропортов сократится на 60%, а по итогам года - упадет более чем на 40%.

Статистика пассажиропотока аэропортов включает перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний. Российские перевозчики по итогам года обслужат около 70 млн человек, что на 45% меньше, чем годом ранее, прогнозировали в Минтрансе.

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МАА коронавирус Минтранс

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