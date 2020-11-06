Заболевшего коронавирусом иркутского губернатора выписали из больницы

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, выписали из больницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в пятницу.

"Да, выписан. Находится на лечении дома. Тест пока положительный. Чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства.

26 октября стало известно, что у Кобзева положительный тест на коронавирус. Он был госпитализирован, состояние его здоровья было стабильное. Сообщалось, что глава региона продолжил работать дистанционно на самоизоляции.