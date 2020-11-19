Переболевший COVID иркутский губернатор приобрел иммунитет к инфекции

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, переболевший COVID-19, приобрел антитела к новой коронавирусной инфекции.

"Антитела есть", - сказал Кобзев в четверг на пресс-конференции в режиме онлайн. В этой связи глава региона пока не планирует ставить прививку от коронавируса.

"Вернусь к вопросу вакцинации в следующем году. Инфекция неизвестная, нужно очень осторожно принимать решение", - сказал Кобзев.

Он пояснил, что во время болезни у него было состояние средней степени тяжести.

26 октября стало известно, что у Кобзева положительный тест на коронавирус. Он был госпитализирован, состояние его здоровья было стабильное. 6 ноября губернатора выписали из больницы.