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Переболевший COVID иркутский губернатор приобрел иммунитет к инфекции

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, переболевший COVID-19, приобрел антитела к новой коронавирусной инфекции.

"Антитела есть", - сказал Кобзев в четверг на пресс-конференции в режиме онлайн. В этой связи глава региона пока не планирует ставить прививку от коронавируса.

"Вернусь к вопросу вакцинации в следующем году. Инфекция неизвестная, нужно очень осторожно принимать решение", - сказал Кобзев.

Он пояснил, что во время болезни у него было состояние средней степени тяжести.

26 октября стало известно, что у Кобзева положительный тест на коронавирус. Он был госпитализирован, состояние его здоровья было стабильное. 6 ноября губернатора выписали из больницы.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 19 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Игорь Кобзев Иркутская область Коронавирус

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