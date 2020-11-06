Прокуратура заинтересовалась сообщениями о засыпанном угольщиками озере в Кузбассе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка организована после появления в соцсетях и СМИ сообщений о сбросах угольной породы в озеро предприятием, расположенным в Киселевском городском округе (Кемеровская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры в пятницу.

Организована проверка, которая поручена прокуратуре Киселевска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры в пятницу.

В свою очередь в пресс-службе мэрии агентству заявили, что не обладают информацией о существовании озера и его загрязнении.

Между тем, местные жители в соцсетях и СМИ сообщают, что угольщики сбрасывают горящую породу в озеро вблизи поселка Суртаиха в Киселевском городском округе, якобы аргументируя это тем, что водоем находится у предприятия в аренде.

Как сообщалось, местные жители уже неоднократно жаловались на экологию и работающие в городе угольные предприятия. В частности, в 2019 году они обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и Генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором попросили убежища из-за подземного пожара, начавшегося после тушения свалки, находящейся над закрытой шахтой.

Также летом СУ СКР по Кузбассу возбудило дело по факту загрязнения водопроводной воды червями. Перед этим местные жители опубликовали видео, на котором замглавы города Сергей Шишкин во время встречи с населением выпил воду с плавающими в ней червями, заявив, что это личинка комара. Впоследствии чиновник покинул свой пост.

Зимой 2019 года различные правоохранительные органы начали проверки из-за того, что в городе выпал черный снег. По мнению местных чиновников, это могло произойти из-за местной обогатительной фабрики и котельных.

Всего на территории города находится порядка 10 угледобывающих предприятий и несколько обогатительных фабрик. По данным Росстата, численность населения Киселевска с 1962 года снизилась со 142 тыс. человек до 90 тыс. 980 человек в 2017 году.