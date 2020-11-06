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Суд продлил арест замглавы Минэнерго Тихонова до февраля

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу продлил до 8 февраля срок ареста замминистра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в организации хищения более 600 млн рублей, выделенных "Российскому энергетическому агентству".

Принимая решение, суд согласился с позицией обвинения об отсутствии оснований для избрания замминистра более мягкой меры пресечения, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

На тот же срок продлен арест его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Как ожидается, постановление суда будет обжаловано в Мосгорсуде.

Как сообщали в Следственном комитете России, уголовное дело, по которому был задержан замминистра, расследуется по факту хищения не менее 603 млн руб., выделенных ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго для создания информационной системы.

Тихонов был арестован 9 сентября. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признал.

Причастными к хищению следствие в настоящее время считает непосредственно Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Они также находятся под стражей.

Анатолий Тихонов

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