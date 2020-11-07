"Газпром нефть" заявил, что инцидент в ЯНАО не повлиял на добычу нефти

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Работа "Газпром нефть - Ноябрьскнефтегаза" в ЯНАО продолжается штатно, инцидент с возгоранием на внутрипромысловом трубопроводе Еты-Пуровского месторождения не отразится на производстве нефти предприятия.

Как сообщили в пресс-службе "Газпром нефти", в настоящее время работа трубопровода и части скважин на месторождении остановлена, однако скважины планируется запустить в ближайшее время.

"Запуск остановленного фонда (66 скважин) планируется в течение 12 часов. Все объекты подготовки и транспортировки нефти на предприятии работают в штатном режиме", - сказал представитель компании.

Ущерба экологической среде и пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнули в "Газпром нефти".

Всего в активе "Газпром нефть - Ноябрьскнефтегаза" более 4,9 тыс. скважин.

Как сообщалось, в субботу утром на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе Еты-Пуровского месторождения произошла разгерметизация с последующим возгоранием, которое было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - одно из основных добывающих предприятии ПАО "Газпром нефть" и самое крупное нефтедобывающее предприятие ЯНАО.