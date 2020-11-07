"Газпром нефть" заявил, что инцидент в ЯНАО не повлиял на добычу нефти
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Работа "Газпром нефть - Ноябрьскнефтегаза" в ЯНАО продолжается штатно, инцидент с возгоранием на внутрипромысловом трубопроводе Еты-Пуровского месторождения не отразится на производстве нефти предприятия.
Как сообщили в пресс-службе "Газпром нефти", в настоящее время работа трубопровода и части скважин на месторождении остановлена, однако скважины планируется запустить в ближайшее время.
"Запуск остановленного фонда (66 скважин) планируется в течение 12 часов. Все объекты подготовки и транспортировки нефти на предприятии работают в штатном режиме", - сказал представитель компании.
Ущерба экологической среде и пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнули в "Газпром нефти".
Всего в активе "Газпром нефть - Ноябрьскнефтегаза" более 4,9 тыс. скважин.
Как сообщалось, в субботу утром на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе Еты-Пуровского месторождения произошла разгерметизация с последующим возгоранием, которое было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - одно из основных добывающих предприятии ПАО "Газпром нефть" и самое крупное нефтедобывающее предприятие ЯНАО.