Мишустин упростил порядок выезда спортсменов за границу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в сфере физкультуры и спорта смогут выезжать из страны по упрощенным правилам, сообщила пресс-служба правительства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Списки выезжающих будет составлять Минспорта. Затем эти списки будут передаваться ФСБ и Росавиации.

Распоряжение также снимает ограничения на проезд этих людей через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на границе.

Чиновники считают, что это упростит выезд спортсменов за границу для участия в международных соревнованиях.

Иностранным спортсменам и тренерам правительство разрешило вернуться в Россию в мае, тогда для них были отменены коронавирусные ограничения на въезд. В августе им вернули возможность приезжать по рабочей или гуманитарной визе.