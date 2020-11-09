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В Подмосковье обсудят новые ограничения для пожилых из-за COVID-19

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Московской области в среду, 11 ноября, примут решение о введении дополнительных ограничений для жителей региона старше 65 лет, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Как уточнил Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), речь может идти о блокировке социальных карт.

По словам губернатора, задача региональных властей в настоящее время - "обеспечить большую безопасность для людей преклонного возраста", поскольку "им болеть категорически нельзя".

В Москве льгота на проезд в общественном транспорте по социальным картам для жителей старше 65 лет заблокирована до 29 ноября.

Хроника 09 января – 09 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Андрей Воробьев Подмосковье Коронавирус

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