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Мораторий на проверки медорганизаций в России продлили на год

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство продлило на год мораторий на проверки медицинских организаций, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что в этом году правительство приняло меры, чтобы упростить работу медорганизаций, в том числе были приостановлены их плановые проверки.

"Нужно по максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе. В этой связи продлим еще на год мораторий на плановые проверки медицинских организаций", - сказал Мишустин.

Он попросил Минздрав и другие профильные ведомства оперативно разработать и внести соответствующий проект федерального закона в правительство.

Михаил Мишустин Коронавирус Минздрав

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