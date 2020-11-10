Ученые открыли новый вид ската и назвали его "шестиглазым"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российской-японская группа исследователей, в которую входит главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) Алексей Орлов, открыла новый вид скатов, сообщает пресс-служба ТГУ.

"Неизвестный ранее представитель хрящевых рыб был пойман в районе центральных Курил. Из-за внешних особенностей он получил название Bathyraja sexoculata - "скат шестиглазый". Официальное же название дано по месту вылова - "симуширский скат". Предполагается, что данный вид обитает локально и только в водах России. Находка описана в статье, опубликованной в международном научном журнале Zootaxa, - говорится в пресс-релизе.

По словам Орлова, "шестиглазый" вариант названия он предложил из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида.

"Внешне новый вид мало отличим от близкородственных скатов Смирнова "Bathyraja (Arctoraja) smirnovi" и щитоносного "Bathyraja (Arctoraja) parmifera". Однако последовательность гена CO1 у находки оказалась уникальной, что и позволило установить статус данного вида как ранее неизвестного науке", - отметил Орлов.

Результаты генетической экспертизы и фото ската российские ученые направили японским коллегам, которые, сравнив данные с отсутствовавшими в генбанке, пришли к выводу, что обнаруженный вид является новым для науки.

После этого японские ученые изучили пять переданных ВНИРО экземпляров нового ската в МГУ, результаты исследования подтвердили изначальные выводы об уникальности нового вида. Группа исследователей подготовила совместную научную статью, в которой авторы описывают морфологические и генетические особенности шестиглазого ската.

Теперь ученым предстоит выяснить, насколько широко распространен этот вид.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2020 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.