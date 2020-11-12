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Премьер-министр Японии провел телефонные переговоры с Байденом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в четверг провел первые телефонные переговоры с Джо Байденом, объявившим свою победу на президентских выборах в США, сообщают японские СМИ.

Суга поздравил Байдена с победой на прошедших президентских выборах и подчеркнул важность альянса Японии и США в области безопасности.

Ранее премьер-министр Японии поздравил Байдена с победой через твиттер, а в понедельник заявил журналистам, что надеется на сотрудничество с Соединенными Штатами для "обеспечения мира и процветания Индо-Тихоокеанского региона."

Как сообщалось, Байден уже провел телефонные переговоры с рядом мировых лидеров, в том числе с лидерами Великобритании, Канады, Франции и Германии.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако действующий президент Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.

Япония США Ёсихидэ Суга Джо Байден

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