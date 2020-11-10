В России впервые запретили отделение китайской секты "Фалуньгун"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Региональное отделение китайской секты "Фалуньгун", известной также под названием "Фалунь Дафа", впервые признано в России экстремистской организацией.

"Хакасская региональная организация духовного и физического самосовершенствования человека по великому закону Фалунь "Фалунь Дафа" признана экстремистской организацией, и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена", - говорится в поступившем в "Интерфакс" решении Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске, заседание которого прошло во вторник.

В июле этого года Верховный суд Хакасии отказался признавать секту "Фалуньгун" экстремистской. Зампрокурора республики обжаловал это решение в апелляционном суде, и во вторник оно было отменено.

Религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев назвал решение запретить "Фалуньгун" важной вехой в борьбе с экстремизмом. "Это крупнейшая в мире секта на данный момент, в России она также активно действует, и не только в Хакасии. Я надеюсь, что с этого момента станет возможным запретить ее на всей территории нашей страны, как это в свое время произошло со "Свидетелями Иеговы", - сказал Силантьев "Интерфаксу".

Он напомнил, что организация "Фалуньгун" была основана в Китае отставным военным Ли Хунчжи в 1992 году. "Это оккультная секта тоталитарного характера, образовавшаяся на базе увлечения физкультурой цигун. Ее основатель сумел превратить довольно безобидное занятие физкультурными практиками в ритуалы, опасные как для членов этой секты, так и для окружающих", - отметил эксперт.

С 1999 года секта запрещена в Китае из-за частых случаев помешательства и самоубийств членов этой организации, психических расстройств, отказа от медицинской помощи из-за веры в "чудесное исцеление", а также посягательств на конституционный строй.

В последние годы адепты секты "Фалуньгун" повсеместно встречали препятствия своей работе на территории России. Так, в декабре 2010 года в Элисте запретили проведение выставки "Фалуньгун", в июне 2015 года правоохранительные органы пресекли деятельность лидера ижевской ячейки этой секты, в июле 2020 года в России были признаны нежелательными шесть американских и одна британская НКО, связанные с "Фалуньгун".