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"Аэрофлот" зафиксировал падение цен на авиабилеты в РФ на 20-30%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Цены на авиабилеты в РФ в этом году упали на 20-30% в сравнении с предыдущим годом, заявил CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин на "круглом столе" в Совете Федерации во вторник.

"Ждем, когда очередная волна пандемии закончится, и уверены, что наш рынок позволит авиакомпаниям достаточно быстро и активно восстановиться. Понятно, что доходность на текущий момент для авиакомпаний достаточно низкая, цены на билеты, по нашим оценкам, упали от 20 до 30% в сравнении с предыдущим годом", - сказал Чиханчин.

"Конечно, в высокий сезон компаниям заработать не удалось. Конечно же, будут убытки и в этом году и, возможно, и в следующем - все будет зависеть от того, что будет происходить с пандемией", - добавил топ-менеджер.

Он при этом обратил внимание на важность увеличения субсидирования региональных авиаперевозок, которые позволяют продавать билеты по более доступным ценам. Также следует развивать онлайн-продажи субсидированных билетов, которые сейчас в основном доступны в кассах, считает замгендиректора "Аэрофлота".

Минтранс РФ запросил дополнительные субсидии на внутренние авиаперевозки на 2020 год, заявил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Илья Белавинцев. Речь идет о сумме 3,3 млрд руб., эти деньги, по словам Белавинцева, пойдут на субсидирование в том числе тех рейсов, которые уже выполняются перевозчиками.

Андрей Чиханчин Аэрофлот

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