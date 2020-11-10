Количество турагентств в России из-за пандемии сократилось вдвое

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Половина всех турагентств России прекратила деятельность из-за пандемии, сообщил журналистам гендиректор "Сети магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов.

"Сокращение агентского рынка происходит серьезное. По нашей сети это порядка 30% агентств в Москве и России. Если говорить в целом по рынку, то это 50%. При этом многие отказываются от работы в офисе и уходят на удаленку", - сказал он.

Агафонов заметил, что в этом виде бизнеса очень низкий порог вхождения: чтобы открыть или закрыть турагентство, больших вложений не нужно. Поэтому в перспективе рынок может быстро восстановиться.

Он напомнил, что когда агентам в конце июня вновь разрешили работать, продажи туров по России после простоя показались взрывными, но все равно составили лишь 25-30% от того объема, который был в это же время год назад. "При этом сама стоимость тура по России ниже в 2-2,5 раза, чем за границу. Средняя стоимость турпакета - 45-50 тысяч, а в путевке два человека. Доходность агентского бизнеса упала, и компенсировать это можно только продавая много туров. Сейчас программа кэшбека помогает привлекать туристов, ее нужно продолжать", - подчеркнул Агафонов.

Он добавил, что сейчас глубина продаж очень резко снизилась и составляет порядка 7 дней. "Для рынка это нехорошо, туризм откатился лет на 10-15 назад. В 2021 году нам придется работать в условиях того, что доверие к раннему бронированию подорвано", - сказал эксперт.

По его словам, в ситуации текущего кризиса "выживут сильнейшие" - основном те турагенты, которые находятся в сетевых объединениях. "Предстоящая зима будет очень сложной для агентств в силу неопределенности и отсутствия продукта, который можно продавать. Но впереди весна, спрос вернется. Я вижу большое будущее у внутреннего туризма в 2021 году", - заключил Агафонов.