Губернатор Камчатки заразился коронавирусом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в среду в своем инстаграм-аккаунте, что заразился коронавирусной инфекцией.

"К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции", - сказал Солодов в своем видеообращении.

По словам губернатора, самочувствие у него в целом нормальное.

"Буду продолжать работать в режиме видеоконференцсвязи", - сказал Солодов.