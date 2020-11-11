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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:25Заразились
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Губернатор Камчатки заразился коронавирусом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в среду в своем инстаграм-аккаунте, что заразился коронавирусной инфекцией.

"К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции", - сказал Солодов в своем видеообращении.

По словам губернатора, самочувствие у него в целом нормальное.

"Буду продолжать работать в режиме видеоконференцсвязи", - сказал Солодов.

Камчатка

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