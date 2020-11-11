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Экс-главу предприятия "Росатома" будут судить за передачу секретных технологий за рубеж

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Новоуральский городской суд (Свердловская область) в среду приступит к рассмотрению уголовного дела экс-директора ООО "Атоммашкомплекс УЭХК" (УЭХК, входит в топливную компанию ТВЭЛ "Росатома") Тараса Крокоса, обвиняемого в передаче за рубеж секретных технологий для создания оружия массового поражения.

Согласно данным картотеки суда, заседание начнется в 10:00. В пресс-службе суда "Интерфаксу" подтвердили, что первое заседание по делу состоится 11 ноября.

Крокос обвиняется по ч. 3 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации материалов и технологий, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль).

Согласно данным аналитической базы "СПАРК"-Интерфакс", Крокос был директором "Атоммашкомплекс УЭХК" с июля 2014 года. В ноябре 2019 года его на этой должности сменил Сергей Сметанин.

ООО "Атоммашкомплекс УЭХК" занимается проектированием и изготовлением специализированного оборудования, применяемого в атомной отрасли, нефтяной и газовой промышленности, оказывает услуги по ремонту и монтажу оборудования, разработке и производстве продукции электромашиностроительной отрасли.

Предприятие образовано в процессе реструктуризации АО "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, входит в топливную компанию ТВЭЛ "Росатома"), является самостоятельным юридическим лицом с октября 2011 года, входит в группу "ЯВА" с 2013 года.

Атоммашкомплекс УЭХК Росатом Тарас Крокос

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