Восемь иностранных студентов выслали из РФ за пропаганду терроризма

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ раскрыла преступление группы студентов одного из красноярских вузов, связанное с оправданием и пропагандой терроризма, они уже высланы за пределы РФ, сообщает в среду пресс-служба управления ведомства по региону.

Восемь иностранных студентов красноярского вуза, являющихся сторонниками запрещенного в Таджикистане террористического движения "Джамаат Ансаруллох", были задержаны при силовой поддержке краевой полиции и Росгвардии, говорится в сообщении.

Установлено, что молодые люди во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков.

"Кроме того, получены сведения о регулярной идеологической обработке функционерами движения членов группировки посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram, - отмечает пресс-служба.

Во время обыска силовики изъяли у студентов средства связи. В настоящее время фигуранты задержаны и депортированы в государства, гражданами которых они являются.