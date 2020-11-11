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Доплаты за классное руководство будут получать учителя всех школ в РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ, сообщает пресс-служба правительства.

"Согласно документу, вознаграждение в пять тысяч рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента. "Во время своего ежегодного послания Федеральному Собранию глава государства отметил, что на таких учителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки", - напомнили в правительстве.

При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.

В августе Мишустин сообщал, что с этого учебного года вводится специальная выплата в 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах, и правительство РФ в нынешнем году выделит 25 млрд рублей на доплаты учителям за классное руководство.

Михаил Мишустин

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