В российских техникумах пообещали ввести доплаты за классное руководство

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждают возможность ввести доплаты преподавателям колледжей и техникумов за классное руководство и воспитательную работу, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов президенту Владимиру Путину. Такие доплаты получают классные руководители в общеобразовательных школах.

Кравцов выразил надежду, что уже в 2021 году будут сделаны "определенные шаги в этом направлении".

По его словам, пока такие выплаты по 5000 рублей в месяц получают по всей стране 810 000 классных руководителей.

Министр также напомнил, что в 2020 году были приняты президентские поправки в закон "Об образовании" об усилении воспитательной работы в школах. В связи с этим в десяти регионах в школах вводится ставка советника директора по воспитательной работе с дополнительной доплатой 15 000 рублей, отчитался он.

Закон об усилении воспитательной работы в школах и о формировании у учащихся патриотизма и гражданственности предусматривает, что школы должны будут сами подготовить программы по воспитанию на базе примерных планов Минпросвещения. Предполагается, что в процессе воспитания у школьников сформируют уважение к законам, "человеку труда и старшему поколению", "к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества". Также воспитание должно способствовать бережному отношению школьников к культурному наследию "многонационального народа" России и окружающей среде.