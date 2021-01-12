Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

В российских техникумах пообещали ввести доплаты за классное руководство

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждают возможность ввести доплаты преподавателям колледжей и техникумов за классное руководство и воспитательную работу, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов президенту Владимиру Путину. Такие доплаты получают классные руководители в общеобразовательных школах.

Кравцов выразил надежду, что уже в 2021 году будут сделаны "определенные шаги в этом направлении".

По его словам, пока такие выплаты по 5000 рублей в месяц получают по всей стране 810 000 классных руководителей.

Министр также напомнил, что в 2020 году были приняты президентские поправки в закон "Об образовании" об усилении воспитательной работы в школах. В связи с этим в десяти регионах в школах вводится ставка советника директора по воспитательной работе с дополнительной доплатой 15 000 рублей, отчитался он.

Закон об усилении воспитательной работы в школах и о формировании у учащихся патриотизма и гражданственности предусматривает, что школы должны будут сами подготовить программы по воспитанию на базе примерных планов Минпросвещения. Предполагается, что в процессе воспитания у школьников сформируют уважение к законам, "человеку труда и старшему поколению", "к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества". Также воспитание должно способствовать бережному отношению школьников к культурному наследию "многонационального народа" России и окружающей среде.

Сергей Кравцов Минпросвещения Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено

Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено

В ГД внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание

В ГД внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание

В Думе сочли ненужным запрет на крещенские купания в РФ из-за пандемии

В Думе сочли ненужным запрет на крещенские купания в РФ из-за пандемии
Пандемия коронавируса

Источники не ждут поставок вакцины Pfizer в Россию в 2021 году

По делу о сходе лавины задержан дежурный диспетчерской службы Норильска

Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на Алтае

Шаман Габышев задумал въехать в Москву на белом коне

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 22,9 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено еще 22,9 тыс. случаев заражения COVID-19

В Сбербанке придумали, как выявлять заразившихся COVID-19 по звуку

В рамках реформы в аппарате правительства создадут 7 новых департаментов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');