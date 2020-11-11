Минфин предложил декларировать операции с цифровой валютой на сумму больше 600 000 рублей в год

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предложил обязать физических лиц и организации сообщать налоговым органам об операциях с цифровой валютой сверх суммы, эквивалентной 600 000 рублей в год. Проекты таких поправок в Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нарушителей этого требования министерство предлагает штрафовать или лишать свободы.

Налоговый кодекс

В соответствии с предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс, российские организации, филиалы и представительства юрлиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданных по законодательству других стран, и международные организации, созданные на российской территории, граждане России, а также постоянно проживающие в России на основании вида на жительство, иностранные граждане и лица без гражданства (кроме тех, кто за пределами РФ проводит более 183 дней в год) должны будут сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, а также представлять отчет об операциях с цифровой валютой и об ее остатках.

Такое декларирование становится обязательным, если за год сумма поступлений (без учета поступлений цифровой валюты, при которых распоряжение на перевод давалось самим лицом, в том числе через третьих лиц) цифровой валюты лицу или ее списаний превышает сумму, эквивалентную 600 000 рублей. Сумма рассчитывается исходя из рыночной цены на дату совершения каждой операции. Порядок определения цены будет устанавливать Федеральная налоговая служба.

До этой суммы предоставление такой информации остается на усмотрение налогоплательщика. Однако, как ранее пояснил Минфин, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней, это позволит обеспечить ему судебную защиту.

В случае обязательного декларирования информация должна быть представлена в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Физлица могут направлять ее через личный кабинет налогоплательщика, юрлица - в электронной форме.

За непредставление отчета об операциях и остатках цифровой валюты или представление недостоверных сведений предусматривается штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте - поступления или списания валюты - информация о которых не была представлена, за нарушение срока представления информации - штраф 50 тыс. рублей.

Если налогоплательщик не включил в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, на него будет налагаться штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

Сообщения о получении права распоряжаться цифровой валютой на дату вступления в силу этого закона, должны быть представлены не позднее 30 апреля 2022 года. Обязательное декларирование будет применяться для операций с 2021 года.

Уголовный кодекс

УК предлагается дополнить статьей 199.5 "Уклонение от исполнения обязанностей представлять отчет об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты".

Этой статьей систематическое (за два и более отчетных периода) нарушение обязанности представлять в налоговые органы отчет об операциях с цифровой валютой и об ее остатках или включение в отчет заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом от 100 000 до 300 000 рублей или в размере зарплаты или другого дохода от года до двух лет, либо принудительными работами до двух лет, либо арестом до шести месяцев (с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет).

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с использованием заведомо подложного документа, или юрлица, созданного для совершения преступлений, предлагается наказывать штрафом от 500 000 до 2 млн рублей или в размере зарплаты или другого дохода от 18 месяцев до трех лет, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до трех лет (с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет).

Под крупным размером подразумевается сумма операций по зачислению или списанию цифровой валюты, в пределах 3 лет подряд превышающая эквивалент 15 млн рублей, а особо крупным - 45 млн рублей.

Также поправки в Уголовный кодекс относят совершение преступления с использованием цифровой валюты к отягчающим обстоятельствам.

КоАП

КоАП предлагается дополнить статьей за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними.

В частности, за организацию информационными системами, не включенными в реестр ЦБ, выпуска цифровых финансовых активов и сделок с ними предлагается предусмотреть штраф для граждан от 50 000 до 500 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 000 до 1 млн рублей или дисквалификацию от 6 месяцев до года; для юрлиц - от 200 000 до 2 млн рублей.

За нарушение правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами при приеме их в качестве оплаты за товары и услуги предлагается установить штраф для граждан от 20 000 до 200 000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; для должностных лиц - от 50 000 до 400 000 рублей с конфискацией, для юрлиц - от 100 000 до 1 млн рублей с конфискацией.

Аналогичные штрафы предусмотрены и за прием цифровой валюты в качестве оплаты лицами, не имеющими права осуществлять такой прием.

Помимо этого, в закон о противодействии отмыванию доходов вносятся поправки, обязывающие организаторов выпуска и обращения цифровой валюты, идентифицировать клиентов и их представителей, бенефициарных владельцев, а также уведомлять Росфинмониторинг об их сомнительных операциях.