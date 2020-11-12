Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили до конца года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на три месяца - до конца года - налоговых каникул для МСП и индивидуальных предпринимателей из ряда наиболее пострадавших отраслей.

"Несколько слов о подписанном постановлении. По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса. Весной малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей на полгода получили отсрочку по налогам и страховым взносам. Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки, восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца - до конца года", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства.

"Речь идет о тех, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок", - сообщил премьер-министр.

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