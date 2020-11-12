Правительство РФ направит еще 62 млрд руб. на выплаты семьям с детьми

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ до конца года дополнительно направит 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.

"Таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей, более чем на 4 млн детей от 3 до 7 лет", - уточнил глава правительства.

Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет для семей было введено в апреле как мера поддержки семей с невысокими доходами в условиях пандемического кризиса.

Сейчас размер выплаты равен половине прожиточного минимума ребенка в регионе, что в среднем по стране составляет 5 500 рублей, и размер выплаты в каждом конкретном субъекте зависит от того, какой прожиточный минимум на ребенка там установлен.