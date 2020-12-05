В России утвердили порядок уведомления граждан о пособиях и льготах

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

По ее данным, уже в этом году россияне начнут получать такие уведомления.

Как уточнили в правительстве, информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений, отметили в кабмине.

Например, при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы.

Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

Сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать.

Адресное информирование запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В число организаций, которые будут предоставлять гражданам информацию, входят Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы и органы социальной защиты.